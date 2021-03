Pesce d’Aprile | la giornata in cui è lecito fare scherzi e dire bugie Sperando che qualcuno “abbocchi”

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è un giorno dell’anno – uno solo – in cui si può mentire impunemente senza essere criticati o additati come bugiardi cronici. In quel giorno, chi racconta qualche frottola può venir considerato, al massimo, un semplice giocherellone. Stiamo parlando del 1° aprile, data internazionalmente riconosciuta come ladeglie delle burle. Che, solo per oggi, vengono chiamati “pesci”: chi ci casca, infatti, “abbocca” all’amo di qualche burlone. Questa festa è nota in tutto il mondo, e prende nomi diversi a seconda dei vari Paesi in cui viene “onorata”: da noi è il, mentre nei paesi anglofoni si chiama April Fool’s Day (dopo spiegheremo perché) o Pescado de Abril negli Stati di lingua spagnola. Leggi anche ...