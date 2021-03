Permessi truccati | sgominata banda

(Di mercoledì 31 marzo 2021) di Paola Arensi Aprivano ditte fittizie per produrre documentazione strumentale utile all'ottenimento del permesso di soggiorno,associazione a delinquere egiziana. La Questura rivela il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Permessi truccati

IL GIORNO

Ora tutti idi soggiorno rilasciati con questo sistema sono stati revocati. ...Ora tutti idi soggiorno rilasciati con questo sistema sono stati revocati. ...Tramite società fittizie assumevano e licenziavano decine di stranieri per aggirare le norme sull’immigrazione ...WhatsApp non ha mai offerto una soluzione del genere ma ecco l'applicazione di terze parti che può fare al caso vostro per ...