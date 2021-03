Oggi è il World Backup Day: mettiamo al sicuro i nostri dati (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi, 31 marzo è il World Backup Day. Secondo Kaspersky, sono 4 italiani su 10 a pagare per riappropriarsi dei loro dati, dopo essere stati vittima di ransomware. Gli utenti non dovrebbero tenere il loro Backup nel proprio computer. Dovrebbe invece essere conservato su un dispositivo affidabile come un hard disk esterno o, meglio ancora, su un NAS personale. Se i file contenuti sono davvero importanti, non sarebbe una cattiva idea conservare il Backup in una cassetta di sicurezza. Questo è particolarmente importante per quelli che hanno un’attività in casa. E, naturalmente, il Backup dovrebbe andare su un’unità separata – come un disco rigido portatile o una chiave USB. Non conservare mai il Backup sul tuo computer. Quanto spesso si ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 marzo è ilDay. Secondo Kaspersky, sono 4 italiani su 10 a pagare per riappropriarsi dei loro, dopo essere stati vittima di ransomware. Gli utenti non dovrebbero tenere il loronel proprio computer. Dovrebbe invece essere conservato su un dispositivo affidabile come un hard disk esterno o, meglio ancora, su un NAS personale. Se i file contenuti sono davvero importanti, non sarebbe una cattiva idea conservare ilin una cassetta di sicurezza. Questo è particolarmente importante per quelli che hanno un’attività in casa. E, naturalmente, ildovrebbe andare su un’unità separata – come un disco rigido portatile o una chiave USB. Non conservare mai ilsul tuo computer. Quanto spesso si ...

