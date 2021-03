Macron dichiara tutta la Francia ‘zona rossa’ per un mese: coprifuoco alle 19, chiusi i negozi non essenziali. “Serve mobilitazione generale” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rimanere “uniti e solidali”, solo così “vedremo la fine del tunnel”. Inizia con un appello ai francesi il discorso con il quale il presidente Emmanuel Macron ha annunciato alla Nazione le nuove misure restrittive per contrastare la terza ondata di coronavirus nel Paese, con le terapie intensive che ieri hanno superato i 5mila letti occupati. Nel mese di aprile, ha dichiarato, servirà una “mobilitazione generale”, 30 giorni durante i quali “si giocherà molto” nella battaglia contro la pandemia. E ha poi annunciato che la Francia passa tutta in zona rossa: le regole di “allerta rafforzata” disposte per la regione di Parigi e altri 18 territori “saranno estese in tutto il Paese”, ha spiegato, compresa la chiusura dei negozi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rimanere “uniti e solidali”, solo così “vedremo la fine del tunnel”. Inizia con un appello ai francesi il discorso con il quale il presidente Emmanuelha annunciato alla Nazione le nuove misure restrittive per contrastare la terza ondata di coronavirus nel Paese, con le terapie intensive che ieri hanno superato i 5mila letti occupati. Neldi aprile, hato, servirà una “”, 30 giorni durante i quali “si giocherà molto” nella battaglia contro la pandemia. E ha poi annunciato che lapassain zona rossa: le regole di “rta rafforzata” disposte per la regione di Parigi e altri 18 territori “saranno estese in tutto il Paese”, ha spiegato, compresa la chiusura deinon ...

Advertising

AdriMCMLXI : RT @Virus1979C: Macron dichiara tutta la Francia ‘zona rossa’ per un mese: coprifuoco alle 19, chiusi i negozi non essenziali. “Serve mobil… - Virgola1973 : RT @Virus1979C: Macron dichiara tutta la Francia ‘zona rossa’ per un mese: coprifuoco alle 19, chiusi i negozi non essenziali. “Serve mobil… - Virus1979C : #Macron dichiara tutta la Francia ‘zona rossa’ per un mese: coprifuoco alle 19, chiusi i negozi non essenziali. “Se… - Activnews24 : Entro la fine dell'estate ogni cittadino di età pari o superiore a 18 anni sarà vaccinato, il paese aprirà progress… - Virus1979C : Macron dichiara tutta la Francia ‘zona rossa’ per un mese: coprifuoco alle 19, chiusi i negozi non essenziali. “Ser… -