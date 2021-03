“Lo hanno fatto insieme”. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, colpo di scena a UeD: “Emozioni…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gemma Galgani, riflettori accesi su di lei a Uomini e Donne. La dama torinese continua a essere la protagonista indiscussa del dating show e secondo alcune anticipazioni la puntata in onda su Canale 5 promette grandi sorprese. Pare che lo scarso interesse dimostrato per Domenico abbia un motivo per preciso. Ma bisognerà capire meglio i motivi. Inoltre pare che la dama sia pronta a entrare in puntata con una nuova confessione. A confermalo nello studio di Maria De Filippi, la dama in persona che con ogni probabilità è pronta a rivelare alcuni dettagli sull’incontro avvenuto con Nicola Vivarelli. Pare che la dama abbia incontrato Sirius solo con l’intento di porre chiarezza. Nessuna intenzione in Nicola di tornare a corteggiare Gemma, ma solo la necessità di seppellire antichi dissapori. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021), riflettori accesi su di lei a Uomini e Donne. La dama torinese continua a essere la protagonista indiscussa del dating show e secondo alcune anticipazioni la puntata in onda su Canale 5 promette grandi sorprese. Pare che lo scarso interesse dimostrato per Domenico abbia un motivo per preciso. Ma bisognerà capire meglio i motivi. Inoltre pare che la dama sia pronta a entrare in puntata con una nuova confessione. A confermalo nello studio di Maria De Filippi, la dama in persona che con ogni probabilità è pronta a rivelare alcuni dettagli sull’incontro avvenuto con. Pare che la dama abbia incontrato Sirius solo con l’intento di porre chiarezza. Nessuna intenzione indi tornare a corteggiare, ma solo la necessità di seppellire antichi dissapori. ...

