LIVE Sinner-Bublik 7-6 5-4, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’altoatesino serve per volare in semifinale (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI!! Sinner VOLA IN semifinale A Miami! SOFFRE, MA BATTE Bublik 7-6 6-4 CON GRANDE CAPARBIETA’. 40-15 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO! DUE MATCH POINT Sinner! 30-15 Si arrampica Sinner per giocare lo smash e riesce a sfondare la strenua difesa del kazako. 15-15 Abbassa la traiettoria Bublik con il back e Sinner va fuori giri. 15-0 Parte bene Sinner con un’ottima accelerazione di dritto che costringe Bublik ad una difficile difesa. DOPPIO FALLO Bublik! BREAK Sinner! 5-4! Il giovane italiano, dopo il cambio di campo, servirà per la semifinale a Miami. 30-40 RISPOSTA SUPER DI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI!!VOLA IN! SOFFRE, MA BATTE7-6 6-4 CON GRANDE CAPARBIETA’. 40-15 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO! DUE MATCH POINT! 30-15 Si arrampicaper giocare lo smash e riesce a sfondare la strenua difesa del kazako. 15-15 Abbassa la traiettoriacon il back eva fuori giri. 15-0 Parte benecon un’ottima accelerazione di dritto che costringead una difficile difesa. DOPPIO FALLO! BREAK! 5-4! Il giovane italiano, dopo il cambio di campo, servirà per la. 30-40 RISPOSTA SUPER DI ...

