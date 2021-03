Jannik Sinner da urlo al Miami Open: batte Bublik e vola in semifinale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jannik Sinner non smette di far sognare il tennis italiano. L’altoatesino, battendo in due set il kazako Bublik, ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Miami. Per lui è il risultato più importante della carriera. Non si ferma il cammino del giovane italiano Jannik Sinner non vuole più fermarsi. L’altoatesino, dopo Gaston, Kachanov e Ruusuvuori, ha superato brillantemente anche la prova Bublik. Il kazako è uscito sconfitto con lo score di 7-6(5) 6-4 dopo 1h e 40 minuti di partita. Ora per l’azzurro, nel penultimo atto, ci sarà uno tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il match è programmato sul Grandstand intorno alle 2:30 di notte (ora italiana). Sorride il tennis ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)non smette di far sognare il tennis italiano. L’altoatesino,ndo in due set il kazako, ha raggiunto ladel Masters 1000 di. Per lui è il risultato più importante della carriera. Non si ferma il cammino del giovane italianonon vuole più fermarsi. L’altoatesino, dopo Gaston, Kachanov e Ruusuvuori, ha superato brillantemente anche la prova. Il kazako è uscito sconfitto con lo score di 7-6(5) 6-4 dopo 1h e 40 minuti di partita. Ora per l’azzurro, nel penultimo atto, ci sarà uno tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il match è programmato sul Grandstand intorno alle 2:30 di notte (ora italiana). Sorride il tennis ...

Advertising

WeAreTennisITA : Un’altra cilindrata ?? ??? Gioca bene Ruusuvuori ma Sinner ha più cavalli nel motore: da fondo campo è irresistibile… - WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - SuperTennisTv : ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su… - Fabio_Cilia : RT @SuperTennisTv: ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su #SuperTennisTV all… - nikiigahan : JANNIK SINNER PER LA PRIMA VOLTA IN SEMIFINALE IN UN MASTERS A 19 ANNI??? #MiamiOpen -