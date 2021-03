Iva Zanicchi in un’intervista | aneddoti e retroscena su Elettra | Tommaso e Ilary

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel corso di una recente intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Ivaha svelato alcunisul rapporto cone la conduttriceBlasi. La cantante si è mostrata particolarmente contenta del clima che si è venuto a creare in studio. L’opinionista di questa edizione dell’Isola dei famosi, poi, ha anche espresso le sue opinioni in merito ad alcuni concorrenti del reality show. Stando a quanto emerso, la protagonista ha delle preferenze abbastanza esplicite. Ivaparla diednell’intervista Ivaha rilasciatoin cui ha parlato dei suoi compagni d’avventura all’Isola dei famosi. La prima ad essere menzionata è stata, sicuramente, ...

Advertising

Vita77178000 : @vipdietroloshow @IsolaDeiFamosi @ilaryblasi @PaulGascoigne8 @ElettraLambo @tommaso_zorzi @iva_zanicchi Speriamo! C… - vipdietroloshow : Ilary Blasi e Paul!!!??#paul #IlaryBlasi #isoladeifamosi2021 #ISOLA #Honduras #Roma #Mediaset #excalciatoreinglese… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Iva Zanicchi: aneddoto su Blasi e la critica alla Martani - infoitcultura : Iva Zanicchi, retroscena su L’Isola dei famosi: “Eravamo distrutti” - PasqualeMarro : #IsoladeiFamosi, #IvaZanicchi spara BOMBA su #TommasoZorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Dopo aver sconfitto il Covid, Elettra Lamborghini è tornata sui social e in televisione, dove riveste il ruolo di opinionista dell'Isola dei famosi insieme a Tommaso Zorzi e. La famosissima 'twerking queen' è risultata positiva e dopo aver superato la prova 'tampone negativo' lunedì 22 marzo ha fatto il suo ingresso in studio. Dopo aver lottato contro il ...'Mi sento a mio agio':parla così della sua partecipazione all' Isola dei Famosi in veste di opinionista. Insieme a lei Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini . A tal proposito rivela un retroscena inedito: '...L'Isola dei Famosi: L'opinionista Tommaso Zorzi è un peperino. Nella diretta, ha asfaltato Gilles Rocca: "Sei un cretino" ...L'Isola dei famosi, Iva Zanicchi rivela: "Dopo la prima puntata eravamo tutti distrutti" In questa nuova edizione de L'isola dei famosi i tre opinionisti ...