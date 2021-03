Il preoccupante crollo delle migrazioni interne e dall’estero causato dalla pandemia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati da un ritorno di fiamma di tendenze in ambito sociale che pensavamo appartenessero solo al passato. Tra i tanti “ritorni alla tradizione” di cui le narrazioni mediatiche in ogni ambito sono piene, anche troppo, vi è stato il revival dell’emigrazione dal Sud al Nord, in particolare di giovani. Non più di poveri contadini, ma spesso di laureati di famiglie borghesi; non più con le valigie di cartone, bensì con il laptop. Eppure di immigrazione interna sempre si tratta. A differenza che negli anni ’50-’60 questa emigrazione è stata accompagnata da un trend demografico che ha pure favorito le regioni settentrionali, dove il calonascite è stato frenato, se non fermato, a fronte di quello, continuato e impetuoso, nel Mezzogiorno. Fino all’anno scorso l’Italia si avviava, come altri Paesi Occidentali del resto, a essere ...