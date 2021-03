Godzilla vs. Kong Adam Wingard scelto per ThunderCats (Di mercoledì 31 marzo 2021) Godzilla vs. Kong. Adam Wingard, fresco del successo al botteghino internazionale, è stato scelto dalla Warner Bros.per dirigere e aiutare a scrivere la sceneggiatura del film ThunderCats, basato sulla serie animata degli anni ’80, riporta Deadline. Cosa ha detto Adam Wingard? In un’intervista con Deadline, Wingard ha definito ThunderCats un “progetto da sogno”, ricordando come ha trascorso la maggior parte del decimo anno a scrivere a mano una sceneggiatura originale di un film che ha totalizzato 272 pagine. Quando ha sentito che c’era una sceneggiatura per ThunderCats là fuori per un progetto che era stato prodotto da alcune persone con cui aveva lavorato in precedenza, ha voluto essere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021)vs., fresco del successo al botteghino internazionale, è statodalla Warner Bros.per dirigere e aiutare a scrivere la sceneggiatura del film, basato sulla serie animata degli anni ’80, riporta Deadline. Cosa ha detto? In un’intervista con Deadline,ha definitoun “progetto da sogno”, ricordando come ha trascorso la maggior parte del decimo anno a scrivere a mano una sceneggiatura originale di un film che ha totalizzato 272 pagine. Quando ha sentito che c’era una sceneggiatura perlà fuori per un progetto che era stato prodotto da alcune persone con cui aveva lavorato in precedenza, ha voluto essere ...

