Gaudiano | «Non voglio rincorrere i tormentoni»

(Di mercoledì 31 marzo 2021) «Per me è tutto un sogno, faccio ancora fatica a far combaciare la mia immagine con quella che vedo in televisione, sulle riviste e nei post che leggo sui social». Parola di, al secolo Luca, 29 anni, fresco vincitore di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con l'intensa Polvere da sparo, dedicata alla morte del padre. Una vittoria del tutto inaspettata, visto che, prima di Sanremo, aveva pubblicato solo un singolo digitale, Le cose inutili, a settembre del 2020. Il cantautore pugliese si è aggiudicato un posto tra le Nuove Proposte, distinguendosi tra le oltre 900 canzoni pervenute alla Rai, superando tutte le audizioni e conquistando pubblico e giuria nelle serate di Amasanremo, esibizione dopo esibizione, fino al posto più alto del podio., quanto è cambiata la tua vita ...

