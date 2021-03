Game of Thrones diventa anche uno spettacolo di Broadway (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel futuro di Game of Thrones non c’è solo una pioggia di spin-off, ma anche uno spettacolo teatrale. Le vicende ideate da George R. R. Martin nella serie letteraria delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, infatti, sbarcheranno presto sui prestigiosi palcoscenici di Broadway. Secondo quanto riportato in esclusiva da Hollywood Reporter, un adattamento prodotto da Simon Painter e Tim Lawson, fautori del fortunato spettacolo di magia The Illusionists, è in fase di sviluppo a partire da una storia scritta dallo stesso Martin in collaborazione con lo sceneggiatore Duncan MacMillan, che in passato ha adattato per il teatro anche 1984 di George Orwell, e con il regista Dominic Cooke. Mentre molti degli spin-off in cantiere saranno dei prequel lontani da ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel futuro diofnon c’è solo una pioggia di spin-off, maunoteatrale. Le vicende ideate da George R. R. Martin nella serie letteraria delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, infatti, sbarcheranno presto sui prestigiosi palcoscenici di. Secondo quanto riportato in esclusiva da Hollywood Reporter, un adattamento prodotto da Simon Painter e Tim Lawson, fautori del fortunatodi magia The Illusionists, è in fase di sviluppo a partire da una storia scritta dallo stesso Martin in collaborazione con lo sceneggiatore Duncan MacMillan, che in passato ha adattato per il teatro1984 di George Orwell, e con il regista Dominic Cooke. Mentre molti degli spin-off in cantiere saranno dei prequel lontani da ...

