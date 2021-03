Francia | guerra ai trafficanti di Lego | “Prezzi pregiati più redditizi della droga”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Parigi, 31 mar – La polizia francese è presa a incastrare una banda davvero particolare: ladri di. Perché rubano i famosi mattoncini? La risposta è semplice: le edizioni limitate – e non solo – possono valere più di armi e(e sono meno pericolose da portare in giro). La “banda dei” e il traffico d’oro Quello deiè un vero e proprio caso di traffico illegale internazionale. C’è poco da ridere: la polizia francese ha lanciato un’indagine approfondita dopo che sono state arrestate tre persone (una donna e due uomini) che stavano rubando scatole dida un negozio di giocattoli a Yvelines, fuori Parigi, lo scorso giugno. Una volta interrogati, i membri“banda dei” hanno ammesso di essere specializzati nel furto di pezzi particolarmente ...

Advertising

AlbertoBagnai : Ha sostenuto questo: - alex_orlowski : e poi, fare anche delle esercitazioni paramilitari con armi da guerra illegali? Ma dai! sono dei ragazzacci! Ma… - AntonellaAte : RT @AlbertoBagnai: Ha sostenuto questo: - duiliobiella : RT @AlbertoBagnai: Ha sostenuto questo: - AlChiari : RT @AlbertoBagnai: Ha sostenuto questo: -

Ultime Notizie dalla rete : Francia guerra

Italiafruit News

...sculture dei giardini delle Tuileries e del Carrousel e le opere recuperate dopo la Seconda... LA RICERCA SULLE OPERE TRAFUGATE CONTINUA Laè stata spesso accusata di essere lenta nella ...... specie se paragonata agli altri maggiori Paesi europei - 92% in, 86% in Gran Bretagna, 69% ... in fondo, una. Molte cose cambieranno quando sarà finita e servirà una grande capacità di ...(Adnkronos) - Alessandra Gritti succede ad Andrea Guerra, che era rimasto presidente di Eataly ma all'incirca un anno fa aveva lasciato la gestione esecutiva della società per approdare nel gruppo ...Una mappa interattiva aiuta i visitatori a preparare o proseguire la visita e consente di esplorare il museo stanza per stanza, e tutte le informazioni sono disponibili in francese, inglese, spagnolo ...