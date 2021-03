Denise Pipitone, critiche a Federica Sciarelli e Chi l’ha visto: “Non devi inventare somiglianze…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo tanti anni dalla sua scomparsa, è tornata alla ribalta nazionale la vicenda legata a Denise Pipitone. La bimba di Mazara Del Vallo, sparita nel nulla ad appena 4 anni, non è mai stata più ritrovata nonostante il grande impegno e determinazione della mamma Piera Maggio. Ora sembra essersi aperto uno spiraglio, con la notizia di una ragazza che in una televisione russa ha rilasciato un’intervista, nella quale afferma di essere alla ricerca della madre essendo stata rapita. Il programma ‘Chi l’ha visto?’ si occuperà di questa storia nella puntata di mercoledì 31 marzo e c’è grande attesa per conoscere nuovi dettagli sulla storia della giovane Olesya Rostova, che ha praticamente la stessa età di Denise. In tanti hanno notato una certa somiglianza tra la ragazza apparsa in tv in Russia e la signora ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo tanti anni dalla sua scomparsa, è tornata alla ribalta nazionale la vicenda legata a. La bimba di Mazara Del Vallo, sparita nel nulla ad appena 4 anni, non è mai stata più ritrovata nonostante il grande impegno e determinazione della mamma Piera Maggio. Ora sembra essersi aperto uno spiraglio, con la notizia di una ragazza che in una televisione russa ha rilasciato un’intervista, nella quale afferma di essere alla ricerca della madre essendo stata rapita. Il programma ‘Chi?’ si occuperà di questa storia nella puntata di mercoledì 31 marzo e c’è grande attesa per conoscere nuovi dettagli sulla storia della giovane Olesya Rostova, che ha praticamente la stessa età di. In tanti hanno notato una certa somiglianza tra la ragazza apparsa in tv in Russia e la signora ...

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - Methamorphose30 : RT @tommizorzivip: Mamma ragazzi, io prego affinché possa davvero essere lei. Ho solo 18 anni, ma la vicenda di Denise Pipitone la ho tropp… - Methamorphose30 : RT @rtl1025: ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone #Russia https:… -