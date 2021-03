De Laurentiis pensa a Tare per il ruolo di ds | con lui anche Simone Inzaghi

Advertising

Rino Gattuso dovrebbe lasciare la panchina del Napoli alla fine della stagione. Aurelio Dead un nome a sorpresa per sostituirlo: Alessio Dionisi , 41 anni, attualmente alla guida dell'Empoli in serie B.. E' proprio lui in questo momento il candidato più credibile alla ......di Dionisi e ora sipossa essere pronto per la panchina di un grande club come Napoli. Resta il dubbio legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Con la Champions De...Penso che Mancini stia facendo un ottimo lavoro ... Quali obiettivi di mercato sono monitorati con particolare interesse –in questo momento- dal Napoli? ”De Laurentiis punterà a ringiovanire la rosa e ...Commenta per primo Il futuro di alcuni ruoli nel Napoli è fortemente in dubbio. Gattuso a fine stagione non sarà più l’allenatore del club partenopeo, ma in bilico c’è anche la posizione di Cristiano ...