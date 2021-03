Covid | Elenoire Ferruzzi è grave | “Polmoni completamente andati”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’iconica influencer Lgbt,, è ricoverata da due settimane a causa del: le parole dell’amico Angelo Mazzone sulle sue condizioni di salute non sono rassicuranti.(Instagram), popolare icona del mondo Lgbt, recentemente ha contratto ile le sue condizioni sono peggioratemente col passare dei giorni. La nota influencer, che sui social è molto seguita, una settimana fa ha pubblicato dal letto dell’ospedale in cui si trova ricoverata da circa 14 giorni un post su Instagram per comunicare il suo stato di salute. Nel messaggio ha scritto che sta combattendo una delle battaglie più difficili della sua vita. Si è detta “terrorizzata e annientata, perché ...

Advertising

Biagio71To : RT @esteemportugal: sperando elenoire ferruzzi guarisca dal covid e faccia il video fuori dal niguarda mentre urla 'STAAAAAAAAAAAAR'. Sareb… - baldonorris_ : ma in che senso elenoire ferruzzi ha preso il covid e rischia di morire scusate - franco_hood : RT @esteemportugal: sperando elenoire ferruzzi guarisca dal covid e faccia il video fuori dal niguarda mentre urla 'STAAAAAAAAAAAAR'. Sareb… - Gagaoureligion : RT @esteemportugal: sperando elenoire ferruzzi guarisca dal covid e faccia il video fuori dal niguarda mentre urla 'STAAAAAAAAAAAAR'. Sareb… - esteemportugal : sperando elenoire ferruzzi guarisca dal covid e faccia il video fuori dal niguarda mentre urla 'STAAAAAAAAAAAAR'. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Elenoire

Sarebbero gravi le condizioni diFerruzzi, in ospedale per. La star dei social sta ancora combattendo contro il. Nelle ultime ore, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate. A farlo sapere è il suo più caro ...Ferruzzi sta male: condizioni gravi per/ "Non risponde alle cure..." Il medico non l'ha presa bene e si è spazientito: " Scusi eh, perché devo condannare? Cosa mi chiede di fare? Non ...Elenoire Ferruzzi, ricoverata da giorni per Covid, sembra peggiorare giorno dopo giorno Pochi giorni fa abbiamo appreso la notizia della. Leggi il seguito ...Elenoire Ferruzzi: dopo la sua positività al covid pegggiorano le sue condizioni di salute e il primario sembra aver detto che potrebbe avvenire il peggio ...