Bps | stabilito il dividendo L' assemblea dei soci a maggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bps stabilito

IL GIORNO

A causa delle misure di contenimento del Covid 19 imposte dal Governo e in ossequio ai principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti e degli esponenti della, l'intervento in Assemblea ...Nel medesimo consiglio si è poiche l'Assemblea dei Soci è fissata in prima convocazione il 10 Maggio 2021, alle ore 10.00, presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e, ...La Banca Popolare di Sondrio ha approvato il bilancio e ha proposto un dividendo unitario lordo di 0.06 euro. Queste le principali notizie emerse dalla nota emessa ieri dalla Bps dopo che il Consiglio ...I mercati stanno acquistando consapevolezza sulla ripresa ormai alle porte. I Commercial tornano decisamente Net LONG. E il COT Report ci fa vedere un quadro in miglioramento. (Guest post) Cari amici, ...