Vuoi vedere che Dazn è un affarone anche per i tifosi? (Di martedì 30 marzo 2021) Calcio e diritti tv, l’appassionato del pallone risparmierà ItaliaOggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta. Fino al giugno 2018, ovvero fino a che Mediaset Premium ha operato a pieno regime, gli appassionati di calcio potevano vedersi tutta la Champions League e tutte le partite delle migliori squadre italiane a un prezzo attorno ai 20 euro al mese. Si trattava ovviamente di listini molto scontati per tentare di acquisire nuovi clienti, quasi un dumping risultato poi fatale per le sorti di Premium. Ma diciamo che al consumatore finale questa competizione contro Sky conveniva parecchio. Poi, chiusa l’avventura pay di Cologno Monzese, i costi medi per il cliente tipo amante del pallone sono più che raddoppiati. A gennaio 2021, ad esempio, il prezzo standard più basso per gli abbonati di Sky al calcio italiano ed europeo era quello della soluzione sul digitale terrestre, abbinando Sky ... Leggi su tvzoom (Di martedì 30 marzo 2021) Calcio e diritti tv, l’appassionato del pallone risparmierà ItaliaOggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta. Fino al giugno 2018, ovvero fino a che Mediaset Premium ha operato a pieno regime, gli appassionati di calcio potevano vedersi tutta la Champions League e tutte le partite delle migliori squadre italiane a un prezzo attorno ai 20 euro al mese. Si trattava ovviamente di listini molto scontati per tentare di acquisire nuovi clienti, quasi un dumping risultato poi fatale per le sorti di Premium. Ma diciamo che al consumatore finale questa competizione contro Sky conveniva parecchio. Poi, chiusa l’avventura pay di Cologno Monzese, i costi medi per il cliente tipo amante del pallone sono più che raddoppiati. A gennaio 2021, ad esempio, il prezzo standard più basso per gli abbonati di Sky al calcio italiano ed europeo era quello della soluzione sul digitale terrestre, abbinando Sky ...

