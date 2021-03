“Vediamo .....semmai, stringiamo na picca… ”. Come l'assessore Razza prova a far tornare i numeri Covid (Di martedì 30 marzo 2021) La prima volta il 4 novembre, l’ultima il 19 marzo. In tutto i magistrati contano 34 episodi di falsificazione dei dati. Non numeri qualsiasi, ma quelli che servono a tratteggiare la situazione del Covid in Sicilia. Sei persone sono indagate dalla procura di Trapani con varie accuse di falso, per aver “aggiustato” - con consapevolezza - il numero dei positivi, dei tamponi effettuati e, a volte, anche dei morti e dei ricoveri. Tra questi anche l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Tre di loro sono agli arresti domiciliari: la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato, Emilio Madonia. I dati “aggiustati” per non destare allarmi (e perché i conti non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) La prima volta il 4 novembre, l’ultima il 19 marzo. In tutto i magistrati contano 34 episodi di falsificazione dei dati. Nonqualsiasi, ma quelli che servono a tratteggiare la situazione delin Sicilia. Sei persone sono indagate dalla procura di Trapani con varie accuse di falso, per aver “aggiustato” - con consapevolezza - il numero dei positivi, dei tamponi effettuati e, a volte, anche dei morti e dei ricoveri. Tra questi anche l’alla Salute, Ruggero. Tre di loro sono agli arresti domiciliari: la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato, Emilio Madonia. I dati “aggiustati” per non destare allarmi (e perché i conti non ...

