Valeria Fabrizi, le scuse dopo la gaffe: “E’ stato uno scivolone” (Di martedì 30 marzo 2021) Valeria Fabrizi prova a scusarsi dopo lo scivolone e la bufera mediatica scatenata sui social: “E’ stato uno scivolone”. Utenti inviperiti Abbiamo imparato ad amare Valeria Fabrizi nei panni di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021)prova a scusarsiloe la bufera mediatica scatenata sui social: “E’uno”. Utenti inviperiti Abbiamo imparato ad amarenei panni di… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

giuliaViggi : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - ellecci_ : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - GianluVaiPiano : RT @TheCon__: La ex attrice Valeria Fabrizi durante un talk le hanno mostrato una foto mentre stavano parlando del suo ex marito e lei ha p… - thorsroger : RT @babylongid: Valeria Fabrizi su rai 1 dice 'non mi piace quella foto perché sembro una negra', la conduttrice non l'ha ripresa ed han co… - elios_skia : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… -