Valentina Persia in lacrime a causa di un brutto male nel suo passato (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Persia è ormai entrata nel cuore di tutti gli spettatori dell'Isola dei Famosi 2021, soprattutto dopo il siparietto che ci ha regalato ieri sera. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Quando però è arrivato il momento di fare due chiacchiere a tu per tu con la conduttrice, Ilary Blasi, Valentina Persia è scoppiata in lacrime. Perché? Perché alla naufraga è stato mostrato il suo modo di approcciarsi agli altri concorrenti, come quello di una mamma amorevole nei confronti dei figli. Queste immagini hanno riaperto una ferita del passato: la depressione post-partum di cui Valentina Persia ha sofferto. Ad Ilary Blasi, la naufraga dei Burinos avrebbe rivelato: Il ...

