Vaccini e dosi a fine giornata, no a scorciatoie e corse. Curcio: priorità per anziani e fragili (Di martedì 30 marzo 2021) Nella giungla di "saltafila" e "panchinari", Curcio fa chiarezza una volta per tutte. E dichiara: «Vaccini: sulle dosi a fine giornata dare la precedenza a categorie prioritarie». Dopo gli ultimi casi di furbetti del vaccino. Le recriminazioni sulle liste di attesa di diverse categorie professionali. Le polemiche sui report delle vaccinazioni di anziani e fragili ancora non immunizzati, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, prova a farsi largo nella giungla di scorciatoie e "saltafila" per ristabilire ordine e priorità. E avverte: «Il tema dell'utilizzo a fine giornata è un tema che deve essere affrontato. E bisogna dare un minimo di regolarità su questo argomento.

