Trying 2 | dal 14 maggio su Apple TV+

Advertising

telesimo : Ad aprile su #AppleTVPlus prosegue #ForAllMankind 2 e debutta la nuova #serietv #TheMosquitoCoast. Tra le novità d… - Think_movies : “Trying” torna per la seconda stagione dal maggio in esclusiva su Apple TV + - telesimo : #AppleTVPlus ha annunciato oggi che la seconda stagione dell'acclamata #serietv comica britannica #Trying uscirà ve… - setteBIT : Piace la serie britannica 'Trying' (che ritornerà con la 2da stagione con 8 episodi su Apple TV+, dal 14/5)… -

Ultime Notizie dalla rete : Trying dal

Corriere dello Sport.it

Non solosta per tornare su Apple TV+, in futuro lo farà nuovamente con altri episodi! In occasione dell'annuncio che l'attesa seconda stagione sarà disponibile14 maggio, ogni venerdì con un nuovo ......video diretto dalla Stessa Smith insieme a Savanah Leaf attraverso una webcam, in Inghilterra: "the video is multiple versions of me singing the song; having fun dressing up, notto be too ...Non solo Trying sta per tornare su Apple TV+, in futuro lo farà nuovamente con altri episodi! In occasione dell'annuncio che l'attesa seconda stagione sarà disponibile dal 14 ma ...Trying, la serie comedy di successo di Apple TV+, tornerà il 14 maggio con la seconda stagione, mentre la terza è stata annunciata.