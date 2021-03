“Travestito di m***a Qui ci sono bambini | non è posto per te” | insulti a un ragazzo in un parco ad Asti

Leggi su tpi

(Di martedì 30 marzo 2021) “di m… Qui ci, non èper te“. Questi glirivolti a Nicholas Dimola, crossdresser social con 25 mila follower, in unad. Il giovane ha denunciato la vicenda su Facebook. Nel post social racconta di essere stato avvicinato da un uomo sulla cinquantina. “Il signore in questione – scrive Nicholas Dimola – è venuto faccia a faccia da me in modo molto prepotente dicendomi di allontanarmi dal, che è una zona pere che iodi merda non dovrei starci. Ha continuato ad avvicinarsi sempre di più quasi come se volesse tirarmi una testata. Tutto questo perché ero a farmi i fatti miei su una tranquillissima altalena. Dopo di ciò, mialzato ...