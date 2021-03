Traffico Roma del 30-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina sulla Cassia bis Veientana brevi code ora tre a Castel de’ ceveri e via della Giustiniana direzione del raccordo anulare si tratta di lavori qualche disagio ancora sulla tangenziale dove per un incidente ci sono con una mente all’altezza dello svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico nel quadrante Sud sta tornando alla normalità la situazione sulla Pontina penalizzata da un incidente tra via di Decima e spinaci ritorna direzione dell’Euro sulla Cristoforo Colombo code per lavori tra via di Malafede via di Mezzo Cammino in direzione del centro nel quartiere San Paolo da ieri per il dissesto della sede stradale è resa necessaria la chiusura di via della villa di Lucina da Viale Giustiniano Imperatore in direzione via Costantino all’Euro in ...