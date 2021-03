Siria, imprenditore italiano simulò il suo sequestro, ma poi venne ceduto ad Al Qaeda. Tre arresti (Di martedì 30 marzo 2021) Fu simulato, e ideato con intenti truffaldini almeno nella fase iniziale con la complicità della stessa vittima, il sequestro di Alessandro Sandrini, l’imprenditore bresciano ufficialmente rapito nell’ottobre... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021) Fu simulato, e ideato con intenti truffaldini almeno nella fase iniziale con la complicità della stessa vittima, ildi Alessandro Sandrini, l’bresciano ufficialmente rapito nell’ottobre...

