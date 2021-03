Sinner-Bublik | Masters 1000 Miami | programma | orario | tv | precedenti

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) Jannikaffronterà Aleksandrai quarti di finale deldi, prestigioso torneo di tennis in corso di svolgimento sul cemento statunitense. L’azzurro ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, dopo aver già steso il russo Karen Khachanov e il francese Hugo Gaston. Il tennista altoatesino ha mostrato tutto il suo talento negli ultimi giorni e si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata in terra americana, con la concreta possibilità di farsi ancora più largo nel tabellone. Il 19enne partirà con i favori del pronostico contro il kazako, capace di eliminare lo statunitense Taylor Fritz, e ha tutte le carte in regola per puntare alle semifinali, dove potrebbe incrociare il temibile russo Daniil Medvedev. Il nostro portacolori si è qualificato ai quarti di finale di un ...