Simone Biles non vuole più uniformarsi ai comuni canoni di bellezza

(Di martedì 30 marzo 2021) Avete presente Simone Biles? L’atleta olimpica americana tra le più premiate della storia? Ha solo 23 anni, ma ha trascorso praticamente tutta la sua vita ad allenarsi e a gareggiare. È una persona quindi abituata a confrontarsi costantemente con i risultati e gli standard dettati da altri, però c’è un aspetto della sua vita in cui si rifiuta di seguire questa regola: quello legato al suo aspetto fisico. In una lettera pubblicata su Twitter, la ginnasta ha infatti detto di essere stanca di competere per dover rispettare certi canoni di bellezza. https://twitter.com/Simone_Biles/status/1227581986560192512