Salvini mette Draghi tra parentesi: «Il prossimo governo sarà di centrodestra e a guida Lega» (Di martedì 30 marzo 2021) «La ricetta Speranza, tutti chiusi a casa, toglie speranza». Matteo Salvini sceglie il gioco di parole sul cognome del ministro della Salute per marcarne la differenza di vedute. Un modo, forse, anche per non tradire l’imbarazzo che gli deriva dal sostenere lo stesso governo dei suoi “nemici“. Ma tant’è: nella sede della Stampa estera il leader leghista è costretto a fare di necessità virtù guardando più al domani che all’oggi. «Spero che il prossimo governo sia di centrodestra, a guida Lega», scandisce infatti in conferenza stampa. E aggiunge: «Messo in sicurezza il Paese torneremo a dividerci, sarà giusto che la parola torni agli elettori». Il presente, però, è Draghi. «Lo ringrazio per la sua disponibilità – sottolinea -, ha trovato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) «La ricetta Speranza, tutti chiusi a casa, toglie speranza». Matteosceglie il gioco di parole sul cognome del ministro della Salute per marcarne la differenza di vedute. Un modo, forse, anche per non tradire l’imbarazzo che gli deriva dal sostenere lo stessodei suoi “nemici“. Ma tant’è: nella sede della Stampa estera il leader leghista è costretto a fare di necessità virtù guardando più al domani che all’oggi. «Spero che ilsia di, a», scandisce infatti in conferenza stampa. E aggiunge: «Messo in sicurezza il Paese torneremo a dividerci,giusto che la parola torni agli elettori». Il presente, però, è. «Lo ringrazio per la sua disponibilità – sottolinea -, ha trovato ...

