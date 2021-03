Rapallo | iniziati i lavori per la ricostruzione della diga Bagnasco | ' La pratica più difficile della mia vita'

Advertising

lavocedigenova : Iniziati oggi i lavori di ricostruzione del porto turistico di Rapallo - ansa_liguria : Rapallo, iniziati i lavori alla nuova diga del porto - AnsaLiguria : Rapallo, iniziati i lavori alla nuova diga del porto. Sindaco, pratica più difficile della mia vita #ANSA - radioaldebaran : #Rapallo, iniziati i lavori di ricostruzione della diga foranea - #Cronaca #PrimaPagina - - Teleradiopace : Rapallo, iniziati i lavori al terminal traghetti. I battellieri: rischiamo di perdere un’altra estate – VIDEO/inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapallo iniziati

Il Secolo XIX

... a dare il via la firma dell'atto suppletivo che ha permesso al Comune di rinnovare la concessione alla società 'Porto Turistico Internazionale di'. La società resta dunque la stessa, ma con ...I lavori dureranno sulla carta 17 mesi e consistono nella ricostruzione della parte di diga crollata e del suo potenziamento a difesa non solo dello scalo ma dell'abitato di. "È stata ...A Rapallo ci si potrà vaccinare anche alla Farmacia Comune di via Arpinati; all’organizzazione parteciperanno i Volontari del soccorso di Sant’Anna. Le vaccinazioni, in accordo con quanto stabilito da ...Un pontone per la movimentazione di scogli arrivato nel pomeriggio di oggi, ha dato il via ai lavori di ricostruzione della diga del porto Carlo Riva di Rapallo, abbattuta dalla mareggiata del 2018. ( ...