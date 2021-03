Rally Prealpi Orobiche | con la corsa riparte la speranza di tornare a una ' quasi normalità'

(Di martedì 30 marzo 2021) un semplice annuncio, diffuso dall'Automobile Club d'Italia di Bergamo per confermare che fino al 14 aprile saranno aperte le iscrizioni al2021, in calendario il 24 e 25 aprile,...

Advertising

zazoomblog : Rally Prealpi Orobiche con la corsa riparte anche la speranza di tornare a una quasi normalità - #Rally #Prealpi… - ValBrembanaWeb : Rally Prealpi Orobiche: al via le iscrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Prealpi

Zazoom Blog

un semplice annuncio, diffuso dall'Automobile Club d'Italia di Bergamo per confermare che fino al 14 aprile saranno aperte le iscrizioni alOrobiche 2021, in calendario il 24 e 25 aprile, e per fornire tutte le informazioni sulla distribuzione del Road Book, sulle ricognizioni sul percorso, sulla distribuzione di targhe e ...un semplice annuncio, diffuso dall'Automobile Club d'Italia di Bergamo per confermare che fino al 14 aprile saranno aperte le iscrizioni alOrobiche 2021, in calendario il 24 e 25 aprile, e per fornire tutte le informazioni sulla distribuzione del Road Book, sulle ricognizioni sul percorso, sulla distribuzione di targhe e ...