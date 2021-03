Psi | Silvestrini | stop a fuoco amico su Centrosinistra

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Il PSI prende drasticamente le distanze dalla notizia riportata da alcune agenzie di stampa di ieri secondo le quali durante l’incontro tra il Pd e le forze di sinistra si sia stigmatizzata la candidatura di Carlo Calenda.” “All’incontro, dove ero presente insieme al vicesegretario, Fabio Rollo, si e’ parlato di come rilanciare l’azione della coalizione in citta’ e di come organizzare i prossimi appuntamenti, uno fra tutti quello importante del 25 aprile.” “Chi continua a scrivere il falso fa danno a se stesso, alla coalizione die alla citta’ favorendo gli avversari, che ricordiamo, sono la destra e Virginia Raggi e non chi ha deciso di aprire un dialogo con le cittadine e i cittadini della capitale.” “Riteniamo invece importanti per costruire e favorire il dialogo fra tutte le forze della coalizione e i movimenti civici, soprattutto in vista ...