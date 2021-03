Più stabile EMUI 11 su Huawei P30 con aggiornamento 146 (Di martedì 30 marzo 2021) Dovremmo fare apprezzabili passi in avanti con la serie Huawei P30, in termini di stabilità soprattutto, dopo il rilascio dell’aggiornamento 146 impostato su EMUI 11. Dopo il pacchetto software che abbiamo esaminato alcune settimane fa sul nostro magazine, infatti, bisogna evidenziare che da oggi 30 marzo la patch di febbraio sia disponibile su scala globale. Un passo in avanti che dovrebbe fare la differenza anche per il pubblico che ha deciso di puntare sulla serie qui in Italia nel corso degli ultimi due anni. Come cambia Huawei P30 con aggiornamento 146 impostato su EMUI 11 Tutti gli utenti che ad inizio 2021 hanno ricevuto EMUI 11, dunque, quest’oggi si chiedono come cambino le cose a bordo della serie Huawei P30 una volta portato a termine ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Dovremmo fare apprezzabili passi in avanti con la serieP30, in termini di stabilità soprattutto, dopo il rilascio dell’146 impostato su11. Dopo il pacchetto software che abbiamo esaminato alcune settimane fa sul nostro magazine, infatti, bisogna evidenziare che da oggi 30 marzo la patch di febbraio sia disponibile su scala globale. Un passo in avanti che dovrebbe fare la differenza anche per il pubblico che ha deciso di puntare sulla serie qui in Italia nel corso degli ultimi due anni. Come cambiaP30 con146 impostato su11 Tutti gli utenti che ad inizio 2021 hanno ricevuto11, dunque, quest’oggi si chiedono come cambino le cose a bordo della serieP30 una volta portato a termine ...

Ultime Notizie dalla rete : Più stabile Apertura positiva per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 61,47 dollari per barile. ... I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit , che continua la seduta con - 1,06%. Tra i migliori ...

Ratchet & Clank su PS5 riceverà presto un update per i 60 fps, il gioco è gratis fino al 31 marzo ... permettendo a tutti gli utenti PS5 di rivivere l'avventura con frame rate stabile a 60 fps. ... e permetterà agli utenti di scegliere se giocare con risoluzione 4K e 30 fps o con risoluzione più bassa ...

