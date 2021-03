Pd | Serracchiani la spunta su Madia La spinta di Guerini e Franceschini

(Di martedì 30 marzo 2021) Come da pronostico: Deboradiventa la nuova capogruppo del Pd alla Camera. Prende 66 voti sui 93 deputati, Mariannasi ferma a 24 (alcuni in più del previsto), tre schede sono bianche o nulle. “Un passo avanti per tutto il Pd – dice l’ex governatrice del Friuli – Ringrazio Marianna, competizione vera ma eravamo vicine e lo siamo ancora, lavoreremo insieme”. Soddisfatto Enrico Letta, che ha fortemente voluto due capogruppo donne – l’altra è Simona Malpezzi al Senato – e che ancora oggi ha denunciato un Pd “incrostato di maschilismo”.incassa l’onore delle armi, augura buon lavoro a “Debora” e commenta con un pizzico di amarezza: “Le correnti non si superano da un giorno all’altro. Ma adesso costruiamo insieme”. A sostenere l’ex governatrice del Friuli c’è stata soprattutto l’intesa tra Base Riformista, la ...

Come da pronostico: Debora Serracchiani diventa la nuova capogruppo del Pd alla Camera. Prende 66 voti sui 93 deputati, Marianna Madia si ferma a 24 (alcuni in più del previsto), tre schede sono bianc ...Nel pomeriggio si è votato per eleggere la nuova capogruppo Pd alla Camera: come era atteso, Debora Serracchiani l'ha spuntata su Marianna Madia.