Oroscopo Aprile | Sagittario

(Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Il kintsugi è una tecnica giapponese per riparare gli oggetti di ceramica che abbiamo rotto ma che non vogliamo perdere. Usando l'oro liquido, si saldano assieme i frammenti: ogni ceramica diventa così unica e preziosa. L'arte del kintsugi contiene un messaggio profondo e suggestivo: dall'imperfezione e dalle ferite possono nascere situazioni di rara bellezza. Questo mese hai l'opportunità di realizzare il tuo capolavoro: raccogli i pezzi con grande umiltà, procurati tutta la generosità necessaria a colmare le crepe e impegnati a sanarle con fiduciosa pazienza. Rituale del mese: Ogni sera, prima di andare a dormire, massaggia in senso orario una goccia di olio di rosa damascena all'altezza del cuore.