Napoli, ultimi mesi per Bakayoko: niente riscatto dal Chelsea (Di martedì 30 marzo 2021) Tiemoue Bakayoko tornerà al Chelsea al termine della stagione: il Napoli non eserciterà il riscatto per il centrocampista Il Napoli non eserciterà il riscatto di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista farà ritorno al Chelsea al termine della stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il destino del francese è legato – ragioni economiche a parte – all'addio del tecnico Gennaro Gattuso.

