M5s in attesa del manifesto di Conte. I nodi da risolvere: i rapporti con Rousseau e la "bomba" di Grillo sul tetto dei due mandati (Di martedì 30 marzo 2021) "Manca poco, è una fase delicatissima, ma ci siamo quasi". La frase che i 5 stelle ripetono nei corridoi, nelle chat e a mezza voce al telefono è a metà tra una previsione e un augurio. Giuseppe Conte, dopo un mese di lavoro coperto da assoluto riserbo, si prepara a presentare il suo programma per la rifondazione M5s: un vero e proprio manifesto che metterà in chiaro le condizioni per la sua leadership e l'orizzonte su cui intende muoversi. "Ci aspettiamo segnali entro la fine della settimana", commentano fonti vicine ai vertici M5s. "Se non un discorso, almeno un posizionamento, un primo annuncio. Dobbiamo sbrigarci: la situazione è già abbastanza complicata, più si rinvia e più peggiorano le cose". Per molti parlamentari M5s il limbo in cui si sono sentiti precipitare dopo la nascita del governo Draghi è diventato insostenibile e ora si giocano tutto ...

