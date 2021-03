Lazio-Torino: la Corte d’Appello respinge il ricorso bianconceleste (Di martedì 30 marzo 2021) La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della Lazio che aveva chiesto il 3-0 a tavolino della gara non disputata contro il Torino. Anche secondo l’organo giudicante della FIGC la partita si dovrà disputare. Adesso alla Lazio resta la possibilità di fare l’ultimo ricorso al Collegio di garanzia del Coni. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Lasportivaha respinto ildellache aveva chiesto il 3-0 a tavolino della gara non disputata contro il. Anche secondo l’organo giudicante della FIGC la partita si dovrà disputare. Adesso allaresta la possibilità di fare l’ultimoal Collegio di garanzia del Coni. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino Lazio - Torino si gioca, respinto il ricorso di Lotito La Corte d'appello sportiva della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sulla mancata disputa del match del 2 marzo Lazio - Torino, confermando dunque che la partita non disputata per la mancata presentazione della squadra granata va giocata. Leggi anche Lazio - Torino, il giudice sportivo: la partita va rigiocata, ...

