Lavinia e il suo grande desiderio di essere se stessa

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il secondo romanzo di Marinella Saiu – I narcisi non sono fiori per Robin Edizioni (pp. 152, euro 10) – potrebbedefinito un giallo esistenziale. All’inizio della storia, infatti, la protagonistaprende dalla cassaforte di sua madre tutti i gioielli, lascia il suo futuro marito e scappa da Verona per approdare a Roma. Le lettrici e i lettori sapranno solo alla fine del romanzo, come in ogni giallo che si rispetti, qual è stata la ragione di questa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Raffaelissima : @scarlet47952566 Quando danno la cover , si accompagna ad una notizia , un annuncio o un nuovo lavoro , poi per le… - vhasalightsaber : @xgreatscott whats lavinia thinkin about? a quando un suo conoscente ha detto che i film di ritorno al futuro sono… - Liviav13 : RT @2Istituto: Ma quanto è bella la creatività dei ragazzi? Molto di più se coinvolge anche le famiglie! Grazie a Lavinia 2C e al suo papà… - Eventus_docet : RT @2Istituto: Ma quanto è bella la creatività dei ragazzi? Molto di più se coinvolge anche le famiglie! Grazie a Lavinia 2C e al suo papà… - 2Istituto : Ma quanto è bella la creatività dei ragazzi? Molto di più se coinvolge anche le famiglie! Grazie a Lavinia 2C e al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavinia suo

Il Manifesto

Sono stati appaltati la scorsa settimana i lavori di riqualificazione di Piazzaper circa ...e a cui va la nostra gratitudine per la competenza e professionalità con la quale esercita il...... attraverso un lavoro corale durato 6 mesi, ha indicato nelreport, per le 6 missioni indicate ... Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola,Iovinio Portavoce dei Fridays for future, ...All’inizio della storia, infatti, la protagonista Lavinia prende dalla cassaforte di sua madre tutti i gioielli, lascia il suo futuro marito e scappa da Verona per approdare a Roma. Le lettrici e i ...«Ipotesi ardita, nel 1613 Lavinia Fontana aveva circa 50 anni. Lei, poi, aveva una famiglia molto radicata e tradizionale e non sono sicura che volesse dare il suo volto ad una dea nuda». Il marito, ...