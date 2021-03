Josh O’Connor ha spoilerato il nuovo Carlo di The Crown 5? (Di martedì 30 marzo 2021) Il Carlo di The Crown 5 non ha ancora ufficialmente un volto, ma c’è sicuramente un candidato in pole position. Se poi a fare il suo nome è l’interprete che dovrebbe cedegli il testimone, evidentemente la scelta è stata fatta. L’annuncio ufficiale non c’è ancora stato, ma il nuovo Carlo di The Crown 5 potrebbe essere Dominic West: a confermare le voci circolate già qualche mese fa intorno al possibile ingresso dell’attore di The Affair nel period drama di Netflix è quello che sembra a tutti gli effetti uno spoiler involontario da parte di Josh O’Connor. L’attore che ha intepretato l’erede al trono d’Inghilterra nelle stagioni 3 e 4 e che dovrà cedere il passo ad un nuovo Carlo di The Crown 5 ha fatto il suo nome ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Ildi The5 non ha ancora ufficialmente un volto, ma c’è sicuramente un candidato in pole position. Se poi a fare il suo nome è l’interprete che dovrebbe cedegli il testimone, evidentemente la scelta è stata fatta. L’annuncio ufficiale non c’è ancora stato, ma ildi The5 potrebbe essere Dominic West: a confermare le voci circolate già qualche mese fa intorno al possibile ingresso dell’attore di The Affair nel period drama di Netflix è quello che sembra a tutti gli effetti uno spoiler involontario da parte di. L’attore che ha intepretato l’erede al trono d’Inghilterra nelle stagioni 3 e 4 e che dovrà cedere il passo ad undi The5 ha fatto il suo nome ...

