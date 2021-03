Ibra: 'Il mio segreto? Puoi addomesticare un leone, non Zlatan' (Di martedì 30 marzo 2021) "Io ho un problema: non sono mai soddisfatto' esordisce così Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese dal ritiro della nazionale è tornato a parlare di sé, della sua stagione e degli stimoli presenti e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) "Io ho un problema: non sono mai soddisfatto' esordisce cosìhimovic. Il campione svedese dal ritiro della nazionale è tornato a parlare di sé, della sua stagione e degli stimoli presenti e ...

Advertising

infoitsport : Ibra: 'Il mio segreto? Puoi addomesticare un leone, non Zlatan” - sportli26181512 : Ibra: 'Il mio segreto? Puoi addomesticare un leone, non Zlatan”: Ibra: 'Il mio segreto? Puoi addomesticare un leone… - Gazzetta_it : #Ibra: 'Puoi addomesticare un leone, non me. Il mio segreto? Non sono mai soddisfatto' - BarcelonavsJuve : Leao: 'Il mio album? Ha spaccato! Pioli mi stimola, Ibra è un fratello maggiore' Esto dicen en Italia de la Final - gabriel1919__ : @Cristoincroce1 @Ibra_official E allora non entrerà mai nel mio armadio -