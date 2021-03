Formula 1, il Gran Premio di Imola a porte chiuse (Di martedì 30 marzo 2021) Formula 1, il GP di Imola a porte chiuse. Bonaccini: “Speriamo sia l’ultima volta senza pubblico”. BOLOGNA – Il GP di Imola a porte chiuse. La conferma è arrivata dal presidente Bonaccini a margine di un evento all’Ospedale Maggiore di Parma. “Il Gran Premio del prossimo 18 aprile sarà a porte chiuse, proprio come quello dello scorso anno. Spero sia l’ultima volta senza pubblico. Speriamo che il prossimo anno torni di nuovo la Formula 1 e ci possa essere tanta gente. Vorrebbe dire che abbiamo vinto la sfida“, le parole del governatore riportate dal Corriere dello Sport. Il Gran Premio di Imola a porte ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021)1, il GP di. Bonaccini: “Speriamo sia l’ultima volta senza pubblico”. BOLOGNA – Il GP di. La conferma è arrivata dal presidente Bonaccini a margine di un evento all’Ospedale Maggiore di Parma. “Ildel prossimo 18 aprile sarà a, proprio come quello dello scorso anno. Spero sia l’ultima volta senza pubblico. Speriamo che il prossimo anno torni di nuovo la1 e ci possa essere tanta gente. Vorrebbe dire che abbiamo vinto la sfida“, le parole del governatore riportate dal Corriere dello Sport. Ildi...

