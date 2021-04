Custom Business | il vero handmade italiano

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it Oggi vi presentiamo, un brand made in Italy nato nel 2020 in provincia dina, con una trentennale esperienza nella pelletteria. L’azienda nel maggio scorso ha aggiornato la propria immagine allineandosi alle esigenze dettate da una situazione cambiata velocemente. Smart working, flessibilità negli interventi e capacità di interpretare la domanda di un parco clienti esigente sono fondamentali anche in un’azienda in cui l’, la lavorazione artigianale, resta sempre fondamentale. Come nasce il progetto? “Dopo una chiacchierata nel laboratorio artigianale tra forbici e righelli, nacque l’idea di creare una linea di borse in pelle di alto pregio dedicata esclusivamente al mondo del lavoro, con un ...