Criscito | il Genoa sulla pelle | ' Ballardini ti cambia la testa | Strootman è un esempio'

Chi meglio di lui può capire il tormento interiore di Cesare Prandelli? Mimmolasciò lo Zenit nel 2018 per tornare dopo sette anni al, casa sua. Al Grifone era cresciuto, a Genova aveva messo su famiglia. Il 6 giugno 2018 è ricomparso sulla tolda del Museo del ...Andrea Masiello ha rilasciato un'intervista a Calciomercato.com parlando del suo presente con il, del suo passato all'Atalanta e del suo ...Tuttavia dovevo guardare avanti e appena mi si è prospettata la possibilità di venire al Genoa per dare una mano ad un ambiente che già avevo conosciuto da giovanissimo non ci ho dovuto neppure ...Genoa, incubo cartellino giallo. Ben quattro big sono a rischio squalifica in caso di ammonizione: Criscito, Strootman, Radovanovic e Pandev ...