Covid: fonti P.Chigi, ordinanza Speranza su viaggi concordata con Draghi, è deterrente (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - L'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni per chi viaggia a Pasqua, è stata concordata con il premier Mario Draghi. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la misura vuole essere un "forte deterrente" alle partenze. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - L'firmata oggi dal ministro della Salute Robertoche dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni per chia a Pasqua, è statacon il premier Mario. Lo confermanodi Palazzo, spiegando che la misura vuole essere un "forte" alle partenze.

