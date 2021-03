"Come avrai visto ci sono dei dati dove noi comunichiamo zero. E chissà da quanto!" (Di martedì 30 marzo 2021) “Letizia è inutile che facciamo stare in piedi sacchi vuoti... c’è stata una gravissima sottovalutazione e il dato finale di questa sottovalutazione, di questa gravissima sottovalutazione, è scritto in quegli indicatori, poi secondo me sono sbagliati perché mettono sullo stesso piano indicazioni diverse, però Come avrai visto ci sono dei dati dove noi comunichiamo zero! ... E chissà da quanto!”. La voce nell’intercettazione è quella dell’assessore alla Sanità della Regione Sicilia, Ruggero Razza, al telefono con la dirigente regionale Letizia Di Liberti. I due parlavano dei dati omessi nei rapporti manomessi inviati all’Iss e, per questo, sono indagati nell’inchiesta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) “Letizia è inutile che facciamo stare in piedi sacchi vuoti... c’è stata una gravissima sottovalutazione e il dato finale di questa sottovalutazione, di questa gravissima sottovalutazione, è scritto in quegli indicatori, poi secondo mesbagliati perché mettono sullo stesso piano indicazioni diverse, peròcideinoi! ... Eda”. La voce nell’intercettazione è quella dell’assessore alla Sanità della Regione Sicilia, Ruggero Razza, al telefono con la dirigente regionale Letizia Di Liberti. I due parlavano deiomessi nei rapporti manomessi inviati all’Iss e, per questo,indagati nell’inchiesta ...

