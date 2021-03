Calcio | Mancini | ' idea di giocare con il falso 9 è sempre attuale'

(Di martedì 30 marzo 2021) Vilnius, 30 mar. - (Adnkronos) - "L'dicon ilnove è". Lo dice il ct azzurro, Roberto, in conferenza stampa alla vigilia del match la Lituania, terzo impegno nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. "Stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti, vedremo dopo l'allenamento di domani mattina, la stessa cosa vale per Insigne che ha giocato due partite intere ed entrambe faticose, valuteremo domani -aggiunge il ct-. Chiesa è uno di quelli che potrebbe, in questo momento sta bene ed è un giocatore che incute paura agli avversari che gli riservanouna doppia marcatura, l'altra sera ha avuto un po' di difficoltà per questo, ma è un giocatore molto importante per noi".

che non nasconde il desiderio di vedere i tifosi sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma nella gara d'esordio del prossimo Europeo, il prossimo 11 giugno: 'Perché non sia ancora arriva l'...ora e' a 24 risultati utili consecutivi, uno in meno del primato di Marcello Lippi. "Purtroppo qualche giocatore aveva problemi fisici prima, e con tante partite abbiamo preferito non ...Vilnius, 30 mar. - (Adnkronos) - "E' una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa". Il ct azzurro Roberto Mancini descrive così la Lituania, squadra avversaria degli azzurri domani a Viln ...Lo dice Roberto Mancini, ct azzurro, alla vigilia di Lituania-Italia, terza partita di qualificazione ai Mondiali 2022. Mancini ora e' a 24 risultati utili consecutivi, uno in meno del primato di Marc ...