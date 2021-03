Bloober Team, studio di The Medium, ha deciso di non voler far parte di nessuna acquisizione (Di martedì 30 marzo 2021) Bloober Team, lo studio polacco dietro The Medium in esclusiva per Xbox Series X e S, ha deciso di non effettuare nessuna acquisizione o fusione con altre società. Come riportato dal sito Bankier.pl, lo studio ha emesso un comunicato stampa affermando che prevede di avviare trattative "sulla cooperazione strategica con una delle entità del settore" piuttosto che consentire a una di queste di acquistare una quota di maggioranza della società. Lo scorso giugno è stato rivelato che Bloober Team era al secondo round di colloqui di fusione e acquisizione con una dozzina di società, di cui tre dagli Stati Uniti, due dalla Polonia e una dal Regno Unito. Secondo il nuovo comunicato stampa, questi colloqui sono ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021), lopolacco dietro Thein esclusiva per Xbox Series X e S, hadi non effettuareo fusione con altre società. Come riportato dal sito Bankier.pl, loha emesso un comunicato stampa affermando che prevede di avviare trattative "sulla cooperazione strategica con una delle entità del settore" piuttosto che consentire a una di queste di acquistare una quota di maggioranza della società. Lo scorso giugno è stato rivelato cheera al secondo round di colloqui di fusione econ una dozzina di società, di cui tre dagli Stati Uniti, due dalla Polonia e una dal Regno Unito. Secondo il nuovo comunicato stampa, questi colloqui sono ...

