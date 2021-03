(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo 10 giorni a testare con vari titoli il curioso PC-consoleAya Neo, siamo pronti a dirvi la nostra opinione!. Oltre a essere ladella versione Founder di Aya Neo, questa è la storia di un ragazzo cinese di 40 anni, appassionato di videogiochi, uno di quelli che durante il lockdown ha capito che era il momento di dare una svolta alla propria vita. Song Zheng conosce bene il mondo IT ma all’inizio vuole solo realizzare un PCsimil-console per non annoiarsi a casa. Il progetto nasce quindi sulla scia dell’entusiasmo, ma di lì a breve capisce … L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Kaz9837 : RT @Multiplayerit: Ryzen AYA Neo: Recensione di un PC bestiale che sembra Switch - AYA_device : RT @Multiplayerit: Ryzen AYA Neo: Recensione di un PC bestiale che sembra Switch - lillydessi : #Aya #Neo, la #recensione: un #PC-portatile che funziona - - Nicco2D : Incredibile quello che sa fare L'Aya Neo, certo più di 700€ per una console portatile è una spesa folle però immagi… - Multiplayerit : Ryzen AYA Neo: Recensione di un PC bestiale che sembra Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Aya Neo

Multiplayer.it

Come riferito da Liliputing , per essere tra i primi ad otteneredovrete pagare fino a 789 dollari per portarvene a casa un esemplare.utilizza il System on Chip AMD Ryzen 5 4500U , ......veloci ripartenze e al 26' Carnesecchi deve uscire con tempestività per fermare un guizzo del- ... Salernitana (3 - 5 - 2): Belec 6,5;6 (34' st Bogdan sv), Gyomber 6,5, Veseli 6; Kupisz 6,5, ...Andiamo alla scoperta della nuova console portatile brevettata da Tencent: il colosso tecnologico giapponese si prepara a sfidare Nintendo Switch?Dopo 10 giorni a testare con vari titoli il curioso PC-console portatile Aya Neo, siamo pronti a dirvi la nostra opinione!. Oltre a essere la recensione della versione Founder di Aya Neo, questa è ...