Akash Kumar al vetriolo contro Tommaso Zorzi | “Eravamo amici | ma adesso…”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 30 marzo 2021) Che trai rapporti non fossero dei migliori era ormai evidente. Già dalla prima puntata de L’Isola dei Famosi, infatti, i due si erano trovati a scontrarsi in diretta, per via del nome del modello. Questo, tuttavia, non è stato l’unico dettaglio che ha suscitato la curiosità del dibattito social. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.